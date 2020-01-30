«Ливерпуль» продлил победную серию, обыграв «Вест Хэм»

«Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:2). В конце первого тайма счет открыл Мохамед Салах, реализовав пенальти. Сразу после перерыва голом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Красные» уверенно лидируют в турнирной таблице, имея 23 победы и 1 ничью в 24 турах. «Молотобойцы» занимают 17-ю строчку.

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Премьер-лига

18-й тур

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1)

Голы: Салах, 35 — с пенальти (0:1). Окслейд-Чемберлен, 52 (0:2).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 69), Райс, Снодграсс, Алле.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд (Кейта, 77), Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 85), Роберту Фирмину, Салах, Ориги (Фабинью, 69).

Предупреждения: Диоп, 34. Нобл, 43.

Судья: Мосс.

29 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».