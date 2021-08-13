«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком до 2025 года

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.

Новое соглашение с 30-летним нидерландцем рассчитано до конца июня 2025 года.

??? ??? ?@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds ? — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за мерсисайдцев 8 матчей, на его счету 1 гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена.