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«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком до 2025 года

12:10
Вирджил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
Вирджил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.

Новое соглашение с 30-летним нидерландцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за мерсисайдцев 8 матчей, на его счету 1 гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена.

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Иван Торопцев все материалы автора

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