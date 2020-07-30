«Ливерпуль» продлил контракт с тренером по вбросу аутов

Тренер «Ливерпуля» по вбросам аутов Томас Гроннемарк продлил контракт с мерсисайдским клубом на следующий сезон.

— Я рад и горд объявить, что подписал новый контракт с «Ливерпулем» на сезон-20/21, — написал Гроннемарк в Twitter. — Я тренер-фрилансер, и в данный момент ко мне существует огромный интерес со стороны других клубов. Надеюсь в будущем помочь большему количеству команд совершать длинные, быстрые и умные вводы мяча из аута.