«Ливерпуль» продлил контракт с Харви Эллиоттом до 2027 года

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником Харви Эллиоттом.

Новое соглашение с 19-летним англичанином будет действовать до конца июня 2027 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца июня 2026 года.

«Приятно понимать, что я буду в таком клубе еще много лет. Я болею за «Ливерпуль» с детства, от этого становится еще приятнее. Ничто в мире не может сделать меня более счастливым», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Эллиотта.

Эллиотт перешел в «Ливерпуль» в июле 2019 года. В прошлом сезоне он забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах за команду. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 встречах и не отличился результативными действиями.