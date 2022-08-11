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Сегодня, 14:26

«Ливерпуль» продлил контракт с Харви Эллиоттом до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Харви Эллиотт.
Фото ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником Харви Эллиоттом.

Новое соглашение с 19-летним англичанином будет действовать до конца июня 2027 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца июня 2026 года.

«Приятно понимать, что я буду в таком клубе еще много лет. Я болею за «Ливерпуль» с детства, от этого становится еще приятнее. Ничто в мире не может сделать меня более счастливым», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Эллиотта.

Эллиотт перешел в «Ливерпуль» в июле 2019 года. В прошлом сезоне он забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах за команду. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 встречах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/harvey-elliott-signs-new-contract-liverpool-fc
Футбол
ФК Ливерпуль
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