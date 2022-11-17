«Ливерпуль» продлил контракт с 21-летним полузащитником Кертисом Джонсом

«Ливерпуль» продлил контракт с полузащитником Кертисом Джонсом. Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Его прежний контракт заканчивался в 2025 году, но клуб улучшил условия договора перспективного игрока.

Кертис Джонс является выпускником академии английского клуба.

В этом сезоне он провел за «Ливерпуль» 7 матчей во всех турнирах.