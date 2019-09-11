«Ливерпуль» продлил контракт с 18-летним нападающим

«Ливерпуль» подписал новый контакт с нападающим Паулем Глатцелем. 18-летний юноша подставил подпись под «долгосрочным соглашением», сообщает официальный сайт «красных».

Глатцель, который родился в Ливерпуле, выступал за юношеские сборные Англии для игроков не старше 15 и 16 лет, а потом принял предложение сыграть за сборную Германии для футболистов не старше 18 лет. В прошлом сезоне форвард защищал цвета молодежной команды «Ливерпуля», забив во всех турнирах 28 голов.

Happy Wednesday, Reds! ??



Paul Glatzel has today signed a new long-term contract ?? — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2019

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