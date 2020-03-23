«Ливерпуль» продаст Адриана летом

«Ливерпуль» собирается расстаться с Адрианом в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, мерсисайдцы не хотят сохранять 33-летнего испанца, поскольку он совершил слишком много результативных ошибок в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» подписал Адриана летом 2019 года в качестве свободного агента. Он провел за мерсисайдцев 18 матчей (3 — «на ноль») и пропустил 24 мяча. Он защищал ворота команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (0:2) и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3).