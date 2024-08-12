«Ливерпуль» продал Карвалью в «Брентфорд»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью стал игроком «Брентфорда», сообщает пресс-служба команды. Контракт игрока подписан по схеме «5+1».

Трансфер 21-летнего португальца стоил «Брентфорду» около 23 миллионов евро.

В «Ливерпуле» футболист играл с лета 2022 года. С того времени он выступал в арендах в «Лейпциге» и «Халле». За мерсисайдцев Карвалью провел 21 матч и забил 3 гола.