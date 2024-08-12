«Ливерпуль» продал Карвалью в «Брентфорд»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью стал игроком «Брентфорда», сообщает пресс-служба команды. Контракт игрока подписан по схеме «5+1».
Трансфер 21-летнего португальца стоил «Брентфорду» около 23 миллионов евро.
В «Ливерпуле» футболист играл с лета 2022 года. С того времени он выступал в арендах в «Лейпциге» и «Халле». За мерсисайдцев Карвалью провел 21 матч и забил 3 гола.
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|0
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|0
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15
|Эвертон
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|0
|0
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|0
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16
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|0
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|0
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17
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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18
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
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Арсенал – Вулверхэмптон
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|17.08
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
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