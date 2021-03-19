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«Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»

08:25
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«Ливерпуль» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Metro.

По информации источника, 21-летний итальянец является одной из главных целей мерсисайдцев на летнее трансферное окно. Сообщается, что футболист может обойтись клубу в 43 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Бастони провел 32 матча за «Интер», на его счету 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. 28 февраля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/03/18/liverpool-plot-transfer-move-for-inter-milan-star-alessandro-bastoni-14265342/

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