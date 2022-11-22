«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

«Ливерпуль» следит за полузащитником «Вест Хэма» и сборной Англии Декланом Райсом, сообщает Football Insider.

Целью номер один среди полузащитников для «Ливерпуля» остается Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но также «красные» проявляют интерес к его партнеру по сборной Райсу.

Ранее сообщалось, что 23-летнего игрока хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.