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«Ливерпуль» представил третью форму на новый сезон

11:34
Роберто Фирмино в новом резервном комплекте «Ливерпуля». Фото Twitter
Роберто Фирмино в новом резервном комплекте «Ливерпуля». Фото Twitter
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«Ливерпуль» презентовал резервный комплект игровой формы на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором, номер на спине, воротник и логотип титульного спонсора будут красными. Шорты будут черными с белым номером на них.

В презентационном ролике сообщается, что на данный дизайн разработчиков вдохновили флаги болельщиков с аналогичным узором.

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