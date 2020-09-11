«Ливерпуль» представил третью форму на новый сезон
11:34
«Ливерпуль» презентовал резервный комплект игровой формы на сезон-2020/21.
Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором, номер на спине, воротник и логотип титульного спонсора будут красными. Шорты будут черными с белым номером на них.
В презентационном ролике сообщается, что на данный дизайн разработчиков вдохновили флаги болельщиков с аналогичным узором.
Our chequered flags are a familiar sight...— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020
Now they've inspired the design of our new third kit ? pic.twitter.com/KuaZE5hRQP