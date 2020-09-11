«Ливерпуль» представил третью форму на новый сезон

«Ливерпуль» презентовал резервный комплект игровой формы на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором, номер на спине, воротник и логотип титульного спонсора будут красными. Шорты будут черными с белым номером на них.

В презентационном ролике сообщается, что на данный дизайн разработчиков вдохновили флаги болельщиков с аналогичным узором.