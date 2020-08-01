«Ливерпуль» представил первую форму после заключения крупнейшего в истории контракта с техническим спонсором

«Ливерпуль» представил форму на сезон-2020/21, выполненную новым техническим спонсором — Nike. «Красные» расстались с New Balance, поставлявшим экипировку с 2015 года. Чемпионы Англии подписали крупнейший в истории футбола контракт с техническим спонсором.

Соглашение подразумевает выплаты «Ливерпулю» в размере 75 миллионов фунтов в год.