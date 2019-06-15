"Ливерпуль" поздравил Салаха с днем рождения

"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере поздравил нападающего Мохамеда Салаха с 27-летием.

– Счастливого дня рождения!, – написал клуб, разместив фото игрока, под которым тут же появились сотни поздравлений для футболиста из разных уголков планеты.

Египетский форвард в прошедшем сезоне вместе с "Ливерпулем" занял второе место в турнирной таблице чемпионата АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. Салах провел 52 матча за "Ливерпуль", забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.