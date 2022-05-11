«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Голами в этой встрече отметились Садио Мане и Жоэль Матип.

Для сенегальца этот гол стал 15-м в этом сезоне. Как сообщает Opta, «Ливерпуль» стал второй командой в истории АПЛ, в составе которой сразу три игрока забили не менее 15 мячей за сезон. Ранее Мохамед Салах забил 22 гола, а Диогу Жота — 15.

Ранее лишь в составе «Манчестер Сити» три игрока за сезон забивали не мене 15 голов. В сезоне-2013/14 таковыми стали Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко.