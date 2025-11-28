«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд по домашним поражениям

В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» трижды потерпел поражения с разницей в три мяча и повторил антирекорд клуба, который был установлен в сезоне-1929/30, сообщает Opta.

На своем поле «красные» уступили ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов, «Ноттингем Форест» (0:3) в АПЛ и «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке английской лиги.

Всего в этом сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров с 18 очками.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии.