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«Ливерпуль» потерял очередного защитника из-за травмы

12:33
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Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс получил травму в молодежной сборной Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист пожаловался на проблемы с бедром. 19-летнему игроку позволили вернуться в расположение «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы лишились Виргила ван Дейка, заработавшего разрыв передней крестообразной связки колена. Позднее травмировались полузащитник Фабинью, заменявший ван Дейка, а также защитники Джо Гомес, получивший серьезную травму колена, и Трент Александр-Арнолд.

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