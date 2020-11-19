«Ливерпуль» потерял очередного защитника из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс получил травму в молодежной сборной Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист пожаловался на проблемы с бедром. 19-летнему игроку позволили вернуться в расположение «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы лишились Виргила ван Дейка, заработавшего разрыв передней крестообразной связки колена. Позднее травмировались полузащитник Фабинью, заменявший ван Дейка, а также защитники Джо Гомес, получивший серьезную травму колена, и Трент Александр-Арнолд.