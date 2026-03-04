«Ливерпуль» после поражения от «Вулверхэмптона» в добавленное время установил антирекорд АПЛ

«Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» в матче 29-го тура чемпионата Англии сезона-2025/26.

Игра прошла 3 марта на «Молинью Стэдиуме» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые вырвали победу на 90+4-й минуте — гол забил Андре Триндаде.

Как сообщает Opta Sport, «Ливерпуль» потерпел пятое поражение в сезоне АПЛ из-за гола в добавленное время. Это худший результат в истории турнира.

Ранее мерсисайдцы проигрывали подобным образом «Манчестер Сити» (1:2), «Борнмуту» (2:3), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).

«Ливерпуль» с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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