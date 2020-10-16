«Ливерпуль» попытается подписать Адаму Траоре в январе

«Ливерпуль» заинтересован в покупке нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мерсисайдцы хотят приобрести 24-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Ливерпуль» уже интересовался форвардом, однако дело не дошло до конкретных переговоров.

В сезоне-2020/21 Траоре провел за «Вулверхэмптон» 5 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.