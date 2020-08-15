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«Ливерпуль» получит 5 миллионов евро от «Барселоны», если Коутинью выиграет Лигу чемпионов с «Баварией»

13:17
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«Ливерпуль» получит бонусную выплату от «Барселоны» в случае, если полузащитник Филиппе Коутинью, выступающий за «Баварию» на правах аренды из каталонского клуба, выиграет Лигу чемпионов, сообщает The Mirror.

По информации источника, в договор о переходе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону», который состоялся зимой 2018 года, включен пункт о выплате мерсисайдцам бонуса в случае, если бразилец победит в Лиге чемпионов.

Ранее «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Коутинью отличился дублем в ворота команде, которой принадлежат права на него. Трансфер бразильца обошелся «Барселоне» в 145 миллионов евро зимой 2018 года.

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