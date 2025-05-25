«Ливерпуль» получил трофей за победу в чемпионате Англии

На стадионе «Энфилд» прошла церемония награждения «Ливерпуля», который выиграл чемпионат Англии в сезоне-2024/25.

В воскресенье, 25 мая, красные сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в заключительном туре АПЛ. По окончании матча игрокам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в турнире. Капитан команды Вирджил ван Дейк поднял трофей над головой, после чего футболисты стали отмечать чемпионство с болельщиками.

По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка. Команда выиграла чемпионат Англии в 20-й раз. На втором месте в турнирной таблице АПЛ расположился «Арсенал» (74), тройку замкнул «Манчестер Сити» (71).