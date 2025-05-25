«Ливерпуль» получил трофей за победу в чемпионате Англии
На стадионе «Энфилд» прошла церемония награждения «Ливерпуля», который выиграл чемпионат Англии в сезоне-2024/25.
В воскресенье, 25 мая, красные сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в заключительном туре АПЛ. По окончании матча игрокам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в турнире. Капитан команды Вирджил ван Дейк поднял трофей над головой, после чего футболисты стали отмечать чемпионство с болельщиками.
По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка. Команда выиграла чемпионат Англии в 20-й раз. На втором месте в турнирной таблице АПЛ расположился «Арсенал» (74), тройку замкнул «Манчестер Сити» (71).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59-22
|67
|
2
|Ман. Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|
3
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|
4
|МЮ
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|
5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53-34
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|
9
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|
10
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|
11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|
12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42-43
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|
14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38-36
|37
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
17
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|
18
|Нот. Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|
19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|- : -
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|14.03
|20:30
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|- : -
|14.03
|23:00
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.03
|17:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|24
|1
|8
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
Новости