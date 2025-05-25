Футбол
25 мая 2025, 21:40

«Ливерпуль» получил трофей за победу в чемпионате Англии

Алина Савинова
Игрокам «Ливерпуля» вручили трофей за победу в чемпионате Англии.
Фото Reuters

На стадионе «Энфилд» прошла церемония награждения «Ливерпуля», который выиграл чемпионат Англии в сезоне-2024/25.

В воскресенье, 25 мая, красные сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в заключительном туре АПЛ. По окончании матча игрокам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в турнире. Капитан команды Вирджил ван Дейк поднял трофей над головой, после чего футболисты стали отмечать чемпионство с болельщиками.

По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка. Команда выиграла чемпионат Англии в 20-й раз. На втором месте в турнирной таблице АПЛ расположился «Арсенал» (74), тройку замкнул «Манчестер Сити» (71).

 

 

  • serkonol

    после летнего трансферного окна можно будет пофантазировать о новом сезоне. p.s. после подписания мбаппе, прошлым летом многие написали, что реал будет без проблем выигрывать лалигу.

    26.05.2025

  • serkonol

    энфилд праздновал минут 40. возможно, и дольше, но трансляция закончилась. приятно было видеть клоппа на трибуне. тренд пустил слезу, как бы потом не пожалел об уходе. пока вижу плюс, что будет играть вместе с беллингемом. прикольно, если через какое-то время вдвоём перейдут в ливерпуль.

    26.05.2025

  • 555 555

    В следующем сезоне будет тяжело отстоять чемпионство.

    25.05.2025

