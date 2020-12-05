«Ливерпуль» показал, как восстанавливается ван Дейк
«Ливерпуль» опубликовал в Twitter фотографии защитника Виргила ван Дейка. 29-летний голландец продолжает восстанавливаться после травмы.
«Тяжелая работа продолжается», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября 29-летний голландец перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки колена, который получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю