Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» показал, как восстанавливается ван Дейк

03:43
Теги:

«Ливерпуль» опубликовал в Twitter фотографии защитника Виргила ван Дейка. 29-летний голландец продолжает восстанавливаться после травмы.

«Тяжелая работа продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября 29-летний голландец перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки колена, который получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир