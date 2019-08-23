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«Ливерпуль» подпишет крупнейший контракт с техническим спонсором в истории футбола

16:59
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«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с Nike, сообщает Talk Sport. Соглашение предусматривает выплаты клубу в размере 75 миллионов фунтов в год — это крупнейшая сделка с техническим спонсором в мире.

На данный момент им является фирма New Balance.

Конкуренцию Nike пытается составить Adidas, но по мнению Talk Sport, «Ливерпуль» уже определился с техническим спонсором. Соглашение с американской компанией должно вступить в силу, начиная с сезона 2020/2021.

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