«Ливерпуль» подпишет крупнейший контракт с техническим спонсором в истории футбола
16:59
«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с Nike, сообщает Talk Sport. Соглашение предусматривает выплаты клубу в размере 75 миллионов фунтов в год — это крупнейшая сделка с техническим спонсором в мире.
На данный момент им является фирма New Balance.
Конкуренцию Nike пытается составить Adidas, но по мнению Talk Sport, «Ливерпуль» уже определился с техническим спонсором. Соглашение с американской компанией должно вступить в силу, начиная с сезона 2020/2021.
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