«Ливерпуль» подпишет долгосрочный контракт с нападающим Эллиоттом

«Ливерпуль» намерен подписать контракт на три года с нападающим Харви Эллиоттом. В апреле англичанину исполнится 17 лет. По правилам Футбольной ассоциации Англии, футболист в таком возрасте не может заключать соглашение дольше, чем на три года, сообщает журналист Доминик Кинг в Twitter.

Эллиотт перебрался в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом минувшего года. В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей за «красных». Также нападающий был дисквалифицирован на 2 недели за публикацию видео в Snapchat, на котором он оскорблял форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Эллиотт — самый молодой игрок в истории АПЛ. В мае 2019 года он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.