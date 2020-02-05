«Ливерпуль» подписал первый профессиональный контракт с 17-летним воспитанником Хиллом
19:37
«Ливерпуль» заключил первый профессиональный контракт с 17-летним полузащитником Томом Хиллом, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. Футболист с 6 лет воспитывается в системе клуба.
В августе прошлого года он дебютировал за юношескую команду клуба (U18). Также Хилл сыграл и первый матч за взрослую команду «Ливерпуля» в матче Кубка лиги против «Астон Виллы» (0:5).
Tom Hill has signed his first professional contract ?— Liverpool FC (@LFC) February 5, 2020
The 17-year-old attacking midfielder has been at the club's Academy since U6 level ?https://t.co/Jxbd5JPv9I
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