«Ливерпуль» подписал первый профессиональный контракт с 17-летним воспитанником Хиллом

«Ливерпуль» заключил первый профессиональный контракт с 17-летним полузащитником Томом Хиллом, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. Футболист с 6 лет воспитывается в системе клуба.

В августе прошлого года он дебютировал за юношескую команду клуба (U18). Также Хилл сыграл и первый матч за взрослую команду «Ливерпуля» в матче Кубка лиги против «Астон Виллы» (0:5).