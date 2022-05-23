«Ливерпуль» подписал контракт с полузащитником «Фулхэма» Карвальо

Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвальо подписал контракт с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба клуба.

19-летний Карвальо присоединится к команде 1 июля 2022 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что мерсисайдцы заплатят за португальца пять миллионов фунтов. Еще 2,7 миллиона фунтов лондонский клуб может получить в виде бонусов.

В сезоне-2021/22 Карвальо забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач в 38 матчах за «Фулхэм».