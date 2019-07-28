"Ливерпуль" подписал 16-летнего рекордсмена английской премьер-лиги

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с 16-летним Харви Эллиоттом. Детали сделки не разглашаются. Форвард в прошедшем сезоне выступал за "Фулхэм" установил рекорд английской премьер-лиги, став ее самым юным футболистом в истории. В игре с "Вулверхэмптоном" он вышел на поле в возрасте 16 лет и 30 дней.

Всего за первую команду "Фулхэма" Эллиотт провел в прошедшем сезоне два матча в АПЛ и 1 - в Кубке лиги.