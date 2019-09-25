«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0.
В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1)
Голы: Милнер, 41 (0:1). Хувер, 69 (0:2).
«Ливерпуль»: Келлехер, Ловрен, Гомес, Хувер (ван дер Берг, 90), Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Кейта (Чиривелья, 63), Джонс, Брюстер, Эллиотт.
Судья: Лэнгфорд (Англия).
25 сентября. Милтон Кейнс. Стадион «МК».
«Брайтон & Хоув» — «Астон Вилла» — 1:3 (0:2)
Голы: Хота, 22 (0:1). Хурихэйн, 33 (0:2). Робертс, 61 (1:2). Грилиш, 77 (1:3).
«Брайтон & Хоув»: Баттон, Бонг, Даффи (Япи, 72), Кочрэйн, Робертс, Дэйвис, Бэлуцэ, Гваргис, Дженкс (Спонг, 82), Ричардс, Конноли (Лонгмэн, 58).
«Астон Вилла»: Стир, Эль-Мохамади, Таргетт, Хос, Конса, Хурихэйн, Макгинн (Грилиш, 66), Дуглас Луис, Хота, Трезеге (Рэмси, 80), Дэвис.
Предупреждения: Ричардс, 79. Конса, 85. Робертс, 90+2.
Судья: Скотт (Англия).
25 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд» — 0:1 (0:1)
Гол: Пауэр, 9.
«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Стирман, Фриман, Брайан (Флек, 70), Бешич, Моррисон, Фримен, Осборн, Робинсон (Кларк, 57), Муссе (Макберни, 57).
Предупреждение: Флек, 77.
Судья: Робинсон (Англия).
25 сентября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».