Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, о чем переписывается с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

— В этом сезоне у «Ливерпуля» гигантские проблемы с центром защиты. В матче с «Манчестер Юнайтед» там играли хавбеки — Фабинью и Хендерсон. Не жалеете, что ушли? Сейчас вы точно получали бы практику.

— Я не жалею ни о чем, — отметил Ловрен. — Мое решение летом было твердым — уйти из «Ливерпуля», и я не оглядываюсь назад. Я был расстроен в прошлом сезоне, когда не выходил на поле, а сейчас все иначе. Думаю, «Ливерпуль» по мне больше скучает, чем я по нему. И Юрген Клопп знает это, ведь мы общаемся. Он писал недавно: «Мы скучаем по тебе».

(Гоша Чернов)

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