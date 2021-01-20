«Ливерпуль» по мне больше скучает, чем я по нему". Ловрен — о Клоппе
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, о чем переписывается с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
— В этом сезоне у «Ливерпуля» гигантские проблемы с центром защиты. В матче с «Манчестер Юнайтед» там играли хавбеки — Фабинью и Хендерсон. Не жалеете, что ушли? Сейчас вы точно получали бы практику.
— Я не жалею ни о чем, — отметил Ловрен. — Мое решение летом было твердым — уйти из «Ливерпуля», и я не оглядываюсь назад. Я был расстроен в прошлом сезоне, когда не выходил на поле, а сейчас все иначе. Думаю, «Ливерпуль» по мне больше скучает, чем я по нему. И Юрген Клопп знает это, ведь мы общаемся. Он писал недавно: «Мы скучаем по тебе».
(Гоша Чернов)
«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю