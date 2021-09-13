«Ливерпуль» планирует продлить контракт с Мане до 2025 года
09:20
«Ливерпуль» планирует продлить контракт с форвардом Садио Мане. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Новое соглашение может быть рассчитано до 2025 года. Действующий контракт истекает в июне 2023 года.
Мане перешел в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона». В сезоне-2020/21 29-летний сенегалец провел 35 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
В текущем сезоне он сыграл в 4 встречах в чемпионате Англии и отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
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