«Ливерпуль» планирует отдать Фабиу Карвалью в аренду «Лейпцигу» без права выкупа

«Ливерпуль» готов отпустить полузащитника Фабиу Карвалью в аренду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб практически согласовал сделку по аренде 20-летнего португальца в «Лейпциг». Ожидается, что футболист отправится в Германию на следующей неделе.

«Лейпциг» арендует футболиста без права выкупа по окончании сезона-2023/24.

Карвалью перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 21 матче за мерсисайдцев.