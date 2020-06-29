«Ливерпуль» перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами

«Ливерпуль» перед началом тренировки сделал чемпионское фото. Игроки и тренеры команды развернули баннеры «чемпионы-2019/20».

Красные впервые с 1990 года выиграли чемпионат Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона. 2 июля им предстоит игра с прошлогодними чемпионами «Манчестер Сити».