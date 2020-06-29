«Ливерпуль» перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами
29 июня 2020, 19:17
«Ливерпуль» перед началом тренировки сделал чемпионское фото. Игроки и тренеры команды развернули баннеры «чемпионы-2019/20».
Красные впервые с 1990 года выиграли чемпионат Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона. 2 июля им предстоит игра с прошлогодними чемпионами «Манчестер Сити».
? C H A M P I O N S ? pic.twitter.com/kYzEhZFOjQ— Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) June 29, 2020
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