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«Ливерпуль» перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами

29 июня 2020, 19:17
Игроки &quot;Ливерпуля&quot; отпраздновали чемпионство. Фото ФК "Ливерпуль"
Игроки &quot;Ливерпуля&quot; отпраздновали чемпионство. Фото ФК "Ливерпуль"

«Ливерпуль» перед началом тренировки сделал чемпионское фото. Игроки и тренеры команды развернули баннеры «чемпионы-2019/20».

Красные впервые с 1990 года выиграли чемпионат Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона. 2 июля им предстоит игра с прошлогодними чемпионами «Манчестер Сити».

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