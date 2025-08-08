«Ливерпуль» перечислит средства с продажи футболок с фамилией Жоты в благотворительный фонд

«Ливерпуль» заявил о намерении направить средства с продаж формы сезона-2025/26 с фамилией погибшего форварда команды Диогу Жоты в благотворительный фонд клуба.

Фонд, в свою очередь, планирует запустить программу развития массового футбола в честь Жоты.

Отмечается, что футболки с фамилией погибшего футболиста занимают второе место по числу заказов в «Ливерпуле». Больше всего покупают майки с фамилией полузащитника Флориана Вирца, который присоединился к команде летом.

О смерти 28-летнего Жоты и его 25-летнего брата Андре Силвы стало известно 3 июля. Они погибли в результате ДТП в Испании.