«Ливерпуль» отклонил все предложения по трансферу Трента

«Ливерпуль» отклонил все предложения о январском переходе защитника команды Трента Александр-Арнолда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Реал» по-прежнему полностью сосредоточен на подписании 26-летнего игрока в июле в качестве свободного агента. Официальные переговоры со стороной англичанина ожидаются в этом месяце.

28 декабря стало известно, что Александр-Арнолд сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал».

В текущем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах, забмл 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.