«Ливерпуль» отклонил предложения «Монако» и «Лидса» по хавбеку Минамино

«Ливерпуль» не хочет отпускать Минанмино в ближайшее время

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино скорее всего останется в команде до конца сезона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, англичане не хотят пока расставаться с игроком. «Ливерпуль» отказал «Монако» и «Лидсу», однако если поступит хорошее предложение, мерсисайдцы могут рассмотреть возможную продажу.

В этом сезоне 27-летний японец принял участие в 8 матчах АПЛ и забил 2 гола. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека — 12 миллионов евро.