«Ливерпуль» отказался продавать Эндо в «Марсель»
Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо мог продолжить карьеру в «Марселе», сообщает The Athletic.
По сведениям источника, французский клуб предлагал за 31-летнего японца 14 миллионов евро, однако получил отказ. Также на игрока претендуют клубы из бундеслиги.
В минувшем сезоне Эндо провел 44 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Нот. Форест
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|0
|0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
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Ньюкасл – Саутгемптон
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|17.08
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
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