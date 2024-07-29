«Ливерпуль» отказался продавать Эндо в «Марсель»

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо мог продолжить карьеру в «Марселе», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, французский клуб предлагал за 31-летнего японца 14 миллионов евро, однако получил отказ. Также на игрока претендуют клубы из бундеслиги.

В минувшем сезоне Эндо провел 44 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.