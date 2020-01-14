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«Ливерпуль» отказался отдавать Шачири в аренду в «Рому»

10:10
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«Рома» хотела арендовать у «Ливерпуля» хавбека Джердана Шачири. Однако английский клуб ответил отказом на это предложение, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Римский клуб видел в 28-летнем швейцарце замену Николо Дзаньоло, который порвал крестообразные связки. Итальянец пропустит пять-шесть месяцев.

Также «Рома» проявляет интерес к нападающему Сусо из «Милана» и хавбеку «Интера» Маттео Политано.

Шачири в нынешнем сезоне провел в общей сложности лишь 174 минуты в шести матчах премьер-лиги и отличился одним голом.

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