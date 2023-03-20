«Ливерпуль» отказался от трансфера Беллингема и готов купить Маунта

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем продолжит карьеру в «Реале» или «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации издания, «Ливерпуль» выбыл из борьбы за игрока, поскольку не готов конкурировать с соперниками в финансовом плане.

Сообщается, что мерсисайдцы планируют сосредоточиться на подписании полузащитника «Челси» Мейсона Маунта.

В текущем сезоне 19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 34 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.

24-летний Маунт провел за «Челси» 32 матча, забил три мяча и оформил шесть результативных передач. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.