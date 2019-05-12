"Ливерпуль" опубликовал промо-ролик к заключительному матчу в премьер-лиге. Видео

"Ливерпуль" в своем Твиттере разместил промо-видео к матчу 38-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона". Это завершающая игра "красных" в премьер-лиге нынешнего сезона.
Whatever happens next. A season to remember.– Liverpool FC (@LFC) 11 мая 2019 г.
One more game 👊 pic.twitter.com/90MOIIM3fB
За тур до финиша лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" - 95 очков. У "Ливерпуля" на очко меньше. Для чемпионства "Ливерпулю" нужно побеждать "Вулверхэмтон", а также надеяться на то, что "Манчестер Сити" не сможет обыграть "Брайтон".
Матч "Ливерпуль" - "Вулверхэмтон" начнется в 17.00 по московскому времени.
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