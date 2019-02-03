"Ливерпуль" опережает "Сити" всего на два очка". Гвардьола - о борьбе за титул в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Арсеналом" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:1) заявил, что его команде предстоит тяжелая неделя. Специалист также добавил, что разрыв между "горожанами" и лидирующим в АПЛ "Ливерпулем" временно сократился - он составляет 2 очка.

- Я понимаю, что на нас всегда оказывается давление, чтобы мы побеждали, - приводит слова Гвардьолы BBC. - После игры с "Ньюкаслом" "Ливерпуль" опережал нас на 7 очков, а теперь всего на 2.

Конечно, им предстоит сыграть завтра. Но "Вест Хэм" - приличный соперник. Завтра нам придется начинать все с начала и думать об "Эвертоне", а после - о "Челси". Нам предстоит тяжелая неделя.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 59 очков.

Все о чемпионате Англии - здесь