«Ливерпуль» опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может заменить Йоахима Лева в сборной Германии, сообщает Daily Mail. Контракт специалиста с мерсисайдцами рассчитан до 2024 года.

Клопп допускает, что «Ливерпуль» станет последним клубом в его карьере, а сборная Германии станет следующим шагом. Неизвестно, когда это произойдет. Он является лучшим тренером своей страны и будет кандидатом номер один на замену Лева. Он тренирует сборную больше 13 лет.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.