«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Арсеналом»

«Ливерпуль» в матче 3-го тура английской премьер-лиги победил «Арсенал» — 3:1.

На 25-й минуте Александр Ляказетт воспользовался ошибкой защиты «красных» и в касание из пределов штрафной пробил над Алиссоном. Хозяева уже через три минуты отыгрались — это сделал Садио Мане. Эндрю Робертсон на 34-й минуте исправил голевую ошибку у своих ворот и вывел мерсисайдцев вперед. Под занавес встречи Диогу Жота забил первый мяч за «Ливерпуль» и установил окончательный счет.

После трех сыгранных матчей у подопечных Юргена Клоппа 9 очков, как у «Лестера» и «Эвертона». «Арсенал» с 6 баллами расположился на пятом месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1 (2:1)

Голы: Ляказетт, 25 (0:1). Мане, 28 (1:1). Робертсон, 34 (2:1). Жота, 88 (3:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Милнер, 79), Роберту Фирмину (Минамино, 90+1), Салах, Мане (Жота, 80).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин, Мэйтланд-Найлс, Тирни, Холдинг, Джака (Себальос, 60), Эль-Нени, Виллиан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетиа, 73), Обамеянг.

Предупреждения: Мане, 3. Александр-Арнолд, 49. Бельерин, 68. Себальос, 72.

Судья: Поусон

28 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».