«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии: на своем поле команда Юргена Клоппа обыграла «Ньюкасл» (3:1) в матче 5-го тура АПЛ.

Счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс, однако затем дубль нападающего хозяев Садио Мане и гол Мохамеда Салаха принесли «красным» победу.

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5-й тур

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 3:1 (2:1)

Голы: Виллемс, 7 (0:1). Мане, 28 (1:1). Мане, 40 (2:1). Салах, 72 (3:1).

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабинью, Вайналдум (Шачири, 84), Салах, Мане, Ориги (Роберту Фирмину, 37).

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Манкильо, 67), Ласкеллес, Дамметт, Шер (Фернандес, 80), Виллемс, Альмирон (Муто, 67), Хэйден, Шелви, Атсу, Жоэлинтон.

Судья: Марринер.

14 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».