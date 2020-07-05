«Ливерпуль» одержал первую победу после чемпионства, обыграв «Астон Виллу»

«Ливерпуль» в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Садио Мане и Кертис Джонс.

После этого матча «Ливерпуль» с 89 очками занимает первое место, «Астон Вилла» с 27 очками — в зоне вылета на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:0 (0:0)

Голы: Мане, 71 (1:0). Джонс, 89 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4), Гомес, Александр-Арнолд, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 61), Фабинью (Хендерсон, 61), Кейта (Джонс, 85), Салах, Мане, Ориги (Роберту Фирмину, 60).

«Астон Вилла»: Рейна, Тэйлор, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хота, 74), Трезеге (Вассилев, 85), Дэвис (Саматта, 74).

Предупреждения: Робертсон, 21. Макгинн, 36.

Судья: Тирни (Англия).

5 июля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».