«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу со счетом 2:0 в АПЛ — это третий по частоте результат клуба в турнире

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Победа с таким счетом стала для мерсисайдцев 1500-й в АПЛ. Это третий по своей частоте результат клуба в турнире.

«Ливерпуль» одержал 2136 побед в АПЛ со счетом 1:0 и 1779 побед — со счетом 2:1.

В этом сезоне команда Юргена Клоппа занимает 8-е место в турнирной таблице с 35 очками.