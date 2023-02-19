«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу со счетом 2:0 в АПЛ — это третий по частоте результат клуба в турнире
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0.
Победа с таким счетом стала для мерсисайдцев 1500-й в АПЛ. Это третий по своей частоте результат клуба в турнире.
«Ливерпуль» одержал 2136 побед в АПЛ со счетом 1:0 и 1779 побед — со счетом 2:1.
В этом сезоне команда Юргена Клоппа занимает 8-е место в турнирной таблице с 35 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
7
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
8
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
9
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
10
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
18
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
19
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4
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