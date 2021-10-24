«Ливерпуль» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0 после первого тайма
«Ливерпуль» на выезде обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской премьер-лиги со счетом 4:0 после первого тайма.
На 5-й минуте встречи счет открыл Наби Кейта, на 13-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Диогу Жота. На 38-й и на 45+5-й минутах игры отличился Мохамед Салах.
Матч проходит на домашнем для «Манчестер Юнайтед» стадионе «Олд Траффорд».
В случает победы «Ливерпуль» поднимется на второе место в турнирной таблице, при таком исходе на счету команды Юргена Клоппа будет 21 очко в 9 матчах. В случае поражения «Манчестер Юнайтед» останется на 7-м месте с 14 очками в 9 играх.
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