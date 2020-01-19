«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и опережает «Ман Сити» на 16 очков

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 2:0. Счет открыл на 14-й минуте Виргил ван Дейк, а в добавленное ко второму тайму время Мохамед Салах забил второй мяч.

«Ливерпуль» одержал 21 победу в 22 играх сезона и лидирует в таблице, опережая на 16 очков ближайшего преследователя «Манчестер Сити».

«МЮ» остался в таблице на пятом месте.

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23-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: ван Дейк, 14 (1:0). Салах, 90+3 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Мане (Фабинью, 83), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 83).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87), Уильямс (Гринвуд, 75), Перейра (Мата, 74), Фред, Матич, Марсьяль, Джеймс.

Предупреждения: Матич, 8. де Хеа, 25. Шоу, 72.

Судья: Поусон.

19 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».