"Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд. Джеррард забил победный гол на последней минуте

Ветераны "Ливерпуля" победили "Милан" в товарищеском матче со счетом 3:2. В составе "красных" голами отметились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, за итальянский клуб отличились Андреа Пирло и Джузеппе Панкаро.
Игра продолжалась 80 минут, Джеррард забил гол на последней минуте встречи.
Товарищеский матч
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0)
Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2).
"Ливерпуль", стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
"Милан", стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
STEVEN GERRARD ✅– Liverpool FC (@LFC) 23 марта 2019 г.
LAST-MINUTE WINNER ✅
KOP END ✅
Special finish to a special game 😍 pic.twitter.com/h3UJ0nCIxB