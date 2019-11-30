«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на 11 очков. Алиссон был удален

«Ливерпуль» дома одержал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев дублем отметился защитник Виргил ван Дейк.

На 76-й минуте матча «Ливерпуль» остался в меньшинстве. С поля был удален вратарь Алиссон за игру руками за пределами штрафной площади.

Единственный гол в составе «Брайтона» забил защитник Льюис Данк.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками, оторвавшись на 11 баллов от «Манчестер Сити», который идет вторым. «Брайтон» — 15 очков и 15-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:1 (2:0)

Голы: ван Дейк, 18 (1:0). ван Дейк, 24 (2:0). Данк, 79 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Салах (Лаллана, 69), Роберту Фирмину (Ориги, 76).

«Брайтон»: Райан, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Берн, Стивенс, Преппер, Биссума (Троссар, 69), Гросс, Муй, Конноли (Мопей, 76).

Удаление: Алиссон, 76.

Судья: Аткинсон (Англия).

30 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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