«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря Адриана
«Ливерпуль» в социальных сетях объявил об уходе голкипера Адриана.
«Адриан покидает «Ливерпуль» этим летом, внеся ценный вклад в успехи клуба за 5 лет пребывания. Адриан был важной персоной как среди партнеров по команде, так и среди сотрудников, и покидает «красных» с наилучшими пожеланиями от всех членов клуба. Спасибо за все», — говорится в заявлении клуба.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний футболист уже подписал контракт до июня 2026 года с «Бетисом». Официальное заявление ожидается на неделе.
Вратарь играл за «Ливерпуль» с 2019 года. За это время он провел 26 матчей, пропустил 36 голов и 7 встреч сыграл на ноль.
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3
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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11
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|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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