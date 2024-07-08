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Сегодня, 02:55

«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря Адриана

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» в социальных сетях объявил об уходе голкипера Адриана.

«Адриан покидает «Ливерпуль» этим летом, внеся ценный вклад в успехи клуба за 5 лет пребывания. Адриан был важной персоной как среди партнеров по команде, так и среди сотрудников, и покидает «красных» с наилучшими пожеланиями от всех членов клуба. Спасибо за все», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний футболист уже подписал контракт до июня 2026 года с «Бетисом». Официальное заявление ожидается на неделе.

Вратарь играл за «Ливерпуль» с 2019 года. За это время он провел 26 матчей, пропустил 36 голов и 7 встреч сыграл на ноль.

ФК Бетис
ФК Ливерпуль
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