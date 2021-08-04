«Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с Алиссоном

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с голкипером Алиссоном. При этом срок нового контракта 28-летнего бразильца не сообщается.

He's a «keeper... ?@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds ?? — Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021

Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч, 15 раз сыграл на ноль и забил один гол.