«Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с Алиссоном
19:10
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с голкипером Алиссоном. При этом срок нового контракта 28-летнего бразильца не сообщается.
Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч, 15 раз сыграл на ноль и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/439844-alisson-becker-signs-new-long-term-contract-with-liverpool-fc
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